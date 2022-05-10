بالفيديو.. أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الـ26 من الدوري

طلال الغامدي(صدى):

شرحت ‏دائرة الحكام، أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الـ26 من ‎دوري المحترفين، حيث أوضحت بعض الإحصائيات الخاصة بتلك الجولة.

وشملت مباراة التعاون والاتفاق حالة تحكيمية حينما استحوذ المهاجم الاتفاق على الكرة في اتجاه مرمى المنافس ليعترضه مدافع التعاون ويسقطه أرضا ويتم إعطاء المدافع بطاقة صفراء وركلة جزاء.

وتضمنت مباراة الهلال وضمك احتكاك بين لاعب ضمك وحارس الهلال نتج عنه ركلة جزاء وهو قرار صحيح، فضلًا عن لمسة يد لمدافع ضمك وتم استمرار اللعب وهي حالة صحيحة لعدم وجود تعمد، فيما في هدف للهلال تدخل حكم الفيديو المساعد بشكل غير صحيح واستدعى حكم الساحة ليتأكد من صحة الخبر.

وشهدت مباراة الفتح والاتحاد حالة تحكيمية لكرة عرضية حدث فيها احتكاك بسيط بين المدافع والمهاجم وهو احتكاك طبيعي لحماية الكرة ولم يكن هناك أي حركة إضافية من المدافع بعد محاولته لعب الكرة، ليسمح الحكم بشكل صحيح استمرار اللعب ولم يتدخل حكم الفيديو المساعد.