مواصفات شاحنة فورد ترانزيت Custom الشهيرة
أزاحت شركة “فورد موتور” الأمريكية الستار عن الإصدار الأوروبي و النسخة الكهربائية من شاحنة فورد ترانزيت Custom التجارية الشهيرة.
وتتمتع الشاحنة فورد E-Transit Custom بلون الطلاء الأزرق الجذاب وترتدي شبكة هوائية مميزة في منتصفها يوجد شارة فورد.
وتحتوي النسخة المكهربة أيضًا على خطوط محفورة حول أقواس العجلات وعبر جوانبها، حيث يوجد منفذ شحن أسفل مصباح الإضاءة الأمامي وبجوار جانب الراكب.
امبالا[ عدد التعليقات: 567 ] نشر منذ ساعة واحدة
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