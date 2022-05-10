هل يمكن تحديد موقع السيارة من خلال الداش كام؟ عامر الخالدي يُجيب

الرياض(صدى):

أكد خبير التقنية عامر الخالدي أنه يمكن تحديد موقع السيارة من خلال استخدام “الداش كام”.

وقال “الخالدي” في حديثه: “بالطبع يمكن تحديد موقع السيارة من خلال الداش كام فبعض الكاميرات يكون بها GPS فيمكنها تحديد موقع السيارة”.

وعن فوائد الداش كام، أشار خبر التقنية أن كاميرا الداش كام تثبت حق السائق في حالات الحوادث ففي بعض الدول الكاميرا هى حالات إثبات لهم، ذلك بحسب حواره مع برنامج “صباح السعودية”.