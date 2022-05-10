هل يمكن تحديد موقع السيارة من خلال الداش كام؟ عامر الخالدي يُجيب
أكد خبير التقنية عامر الخالدي أنه يمكن تحديد موقع السيارة من خلال استخدام “الداش كام”.
وقال “الخالدي” في حديثه: “بالطبع يمكن تحديد موقع السيارة من خلال الداش كام فبعض الكاميرات يكون بها GPS فيمكنها تحديد موقع السيارة”.
وعن فوائد الداش كام، أشار خبر التقنية أن كاميرا الداش كام تثبت حق السائق في حالات الحوادث ففي بعض الدول الكاميرا هى حالات إثبات لهم، ذلك بحسب حواره مع برنامج “صباح السعودية”.
#صباح_السعودية | هل يمكن تحديد موقع السيارة من خلال "الداش كام"؟ عامر الخالدي يُجيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/TMqyMJJdhQ
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 10, 2022
#صباح_السعودية | أهمية وفوائد "الداش كام" للسيارات يوضحها خبير التقنية عامر الخالدي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/B7Mme0DeA4
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 10, 2022
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