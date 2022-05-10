بالفيديو.. أخصائي يوضّح كيفية معالجة العلاقة الزوجية التي ينقصها الاحترام

علي القحطاني(صدى):

شرح الأخصائي النفسي مصدق الخميس مفهوم السعادة، كما أوضح كيفية معالجة العلاقة الزوجية التي ينقصها الاحترام.

وقال مصدق الخميس، لبرنامج “صباح السعودية” عبر قناة “السعودية”، أن السعادة هي حالة أفلاطونية ولا تتحقق بنسبة 100% ولكن يجب أن نسعى لتحقيقها بطريقة أو بأخرى وهي عبارة عن شعور داخلي بالارتياح والرضا والقناعة وراحة البال والبهجة في ظل حالة نفسية يجب أن نتخطاها.

وأشار إلى أن السعادة الزوجية لها متطلبات وهذه المتطلبات يجب أن يكون بها توازن والتواضع والرضا والقناعة والتكيف والإحساس الإيجابي تجاه الآخر والتفكير الواقعي والمنطقي ومراعاة الفروق الفردية، وإيجاد قاعدة حوارية وتحقيق التفاهم، وكل ذلك لتحقيق الاحترام بين الزوجين.