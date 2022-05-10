علامات تدل على تعرض السيارة المستعملة إلى حادث

أميرة خالد(صدى):

يرغب العديد من المستهلكين في شراء السيارات المستعملة من أجل توفير مبلغ من المال، ولكن في هذه الحالة قد يتعرض البعض للخداع من قبل التجار، إذ يتفاجأ بأن السيارة قد تعرضت لحادث سابق وبها العديد من المشاكل، فيما يحاول التجار إخفاء آثار هذه الحوادث لرفع قيمة السيارة، لذلك نقدم لكم أبرز العلامات التي تشير إلى تعرض السيارة المستعملة لحادث سابق، وهي كما يلي.

١– تفاوت درجة طلاء السيارة

إذ يتم إعادة طلاء المزء المتضرر من السيارة في حال تعرضها لحادث ، ومهما كانت براعة الفني في إعادة طلاء الجزء المتضرر فإنه يمكن اكتشاف الطلاء الجديد من خلال الفحص الجيد، إذ يمكن أيضا الفحص من خلال التركيز على الطلاء وانعكاسات الضوء عليه أي لا تنظر إليه مباشرة بل من الجوانب وتحت إضاءة قوية، حينها سيظهر تفاوت الألوان أو التموجات به.

٢– عدم إحكام غلق الأبواب

إذ يتسبب الحادث غالباً في ميلان أبواب السيارة، وهو ما يجعلها لا تغلق بشكل تام أو بسهولة، لذا من الضروري تجربة فتح الأبواب وغلقها عدة مرات عند الفحص.

٣– مصابيح غير أصلية

تعد المصابيح أول ما يتضرر وينكسر حال التعرض لحادث ما، حينها يتم شراء مصابيح جديدة، لذا قم بفحص ومقارنة المصابيح الأمامية والخلفية وإن وجدت تفاوتاً في نقاوة زجاجها فإن هذا يدل على استبدال أحد المصابيح لتعرض السيارة لحادث.

٤– تصدع الزجاج الأمامي

تدل تشققات الزجاج الأمامي على التعرض لحادث، لذا تحقق جيدًا من سلامة زجاج السيارة.

٥– وجود لحامات جديدة

عند تعرض السيارة إلى تصادم قوي، قد تتفكك أماكن اللحامات بهيكل السيارة، ما يستدعي إعادة لحام تلك الفواصل لإعادة السيارة إلى ما قبل الحادث، ولذلك ينصح بالتأكد من سلامة اللحامات بالسيارة.

٥– عدم تطابق الحواف

عند إغلاق الأبواب وغطاء المحرك وباب صندوق الأمتعة، فإن المسافات بين الأجزاء التي تفصل بينها يجب أن تكون موحدّة ومتساوية.