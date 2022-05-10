عقد هالاند مع مانشستر سيتي قد يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد

وكالات(صدى):

فضل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، الانتقال لمانشستر سيتي، حيث قرر الطرفان إبلاغ الفريق الألماني برغبتهم تفعيل الشرط الجزائي البالغ 75 مليون يورو في عقده والذي يسمح برحيله هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يعلن مانشستر سيتي التعاقد مع إيرلينغ هالاند رسميا هذا الأسبوع بعدما توصل لاتفاق مع اللاعب وممثليه حول البنود الشخصية من راتب وعمولات.

ووفق “ذا أتلتيك” فإن خبر توصل مانشستر سيتي لإتفاق لضم إيرلينغ هالاند، فالمهاجم الشاب لم يتخل عن حلمه باللعب لريال مدريد، ومن المحتمل أن يشمل عقده شرطا جزائيا يسمح له بالرحيل للفريق الإسباني في المستقبل.

وكان إيرلينغ هالاند يفضل الانتقال لريال مدريد ويعتبره حلمه لكن إدارة الفريق الإسباني تركز على النجم الفرنسي كليان مبابي.