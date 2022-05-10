بالفيديو.. الشيخ عبد السلام السليمان يوضح حكم الحج عن الميت

عادل الحربي(صدى):

‏‎أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان حكم الحج عن الميت، مبيناً أنه في هذه الحالة هناك حالتين مختلفتين.

وقال السليمان :” إما أن يكون هذا الرجل الذي مات قبل وفاته كان مستطيعا بدنيا وماليا على الحج، فإن كان كذلك فوجب على ورثته أن يخرجوا من تركته وماله من يقوم بالحج عنه، لأن الحج قد وجب عليه نظراً لأنه كان مستطيعا”.

وأضاف ” أما إذا كان الميت غير مقتدر ماليا أو بدنيا قبل وفاته فيمكن لأولاده أن يقوموا بالحج عنه ولكن ليس وجوبا عليهم، وذلك إذا تبرع أحدهم أن يحج عنه، وذلك لانه لم يكن مستطيعا أثناء حياته “.