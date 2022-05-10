تنبيه لمستخدمي طريق ’’المدينة المنورة -ينبع السريع “

المدينة المنورة(صدى):

أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، تنبيهاً لمستخدمي طريق “المدينة المنورة -ينبع السريع”.

وأكد فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف والمدينة المنورة يمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.