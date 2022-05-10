النصر يتقدم بشكوى جديدة لوزير العدل  

طلال الغامدي(صدى):

يعتزم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، تقديم شكوى ضد بعض المحامين لتجاوزهم في آرائهم بخصوص قضية محمد كنو التي كانت منظورة لدى اتحاد كرة القدم.

وقال مسلي آل معمر:”نحن نعمل حاليًا على شكوى لدى وزير العدل ضد بعض المحامين الذين يستغلون مهنتهم للتأثير على صناع القرار، بعضهم يعمل لدى المنافس وبعضهم يعمل لدى أطراف نرتبط معها بقضايا مختلفة، سنقدم شكوى لوزير العدل ولدينا قائمة بها 5 محامين”.

وكانت الإدارة القانونية في النصر رصدت تجاوزات 4 محامين أدلوا بآرائهم في قضية كنو، وستتقدم خلال الساعات القليلة القادمة بشكوى ضدهم لدى وزير العدل ورئيس هيئة المحامين، وفق الرياضية.