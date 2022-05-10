النصر يتقدم بشكوى جديدة لوزير العدل
يعتزم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، تقديم شكوى ضد بعض المحامين لتجاوزهم في آرائهم بخصوص قضية محمد كنو التي كانت منظورة لدى اتحاد كرة القدم.
وقال مسلي آل معمر:”نحن نعمل حاليًا على شكوى لدى وزير العدل ضد بعض المحامين الذين يستغلون مهنتهم للتأثير على صناع القرار، بعضهم يعمل لدى المنافس وبعضهم يعمل لدى أطراف نرتبط معها بقضايا مختلفة، سنقدم شكوى لوزير العدل ولدينا قائمة بها 5 محامين”.
وكانت الإدارة القانونية في النصر رصدت تجاوزات 4 محامين أدلوا بآرائهم في قضية كنو، وستتقدم خلال الساعات القليلة القادمة بشكوى ضدهم لدى وزير العدل ورئيس هيئة المحامين، وفق الرياضية.
الموج الأزرق[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 40 دقيقة
إن استمر هذا النهج الإداري الذي يتفرغ لأمور خارج الإطار الذي من أجله تؤسس الأندية فعلى النصر السلام وعلينا العوض جميعاً .. زرق وصفر .. في ناد كان اليد الثانية مع يد زميله الهلال اللتان تحملان مشعل الإثارة الكروية والتنافس القوي في بلادنا كلها وليس في الرياض .. حقيقة هذا النهج الذي يتبناه الأستاذ مسلي لا يرضي جماهير بيته الأصفؤ ولا حتى يرضي الجار الأزرق وجماهيره . لبنات الإثارة كالبنيان المرصوص إن سقطت لبنة منها سقطت الإثارة كلها .. أتمنى على قائد النصر أن يعي هذا الأمر فلا يثلم هذا الجدار .
الموج الأزرق[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 39 دقيقة
إن استمر هذا النهج الإداري الذي يتفرغ لأمور خارج الإطار الذي من أجله تؤسس الأندية فعلى النصر السلام وعلينا العوض جميعاً .. زرق وصفر .. في ناد كان اليد الثانية مع يد زميله الهلال اللتان تحملان مشعل الإثارة الكروية والتنافس القوي في بلادنا كلها وليس في الرياض .. حقيقة هذا النهج الذي يتبناه الأستاذ مسلي لا يرضي جماهير بيته الأصفؤ ولا حتى يرضي الجار الأزرق وجماهيره . لبنات الإثارة كالبنيان المرصوص إن سقطت لبنة منها سقطت الإثارة كلها .. أتمنى على قائد النصر أن يعي هذا الأمر فلا يثلم هذا الجدار .