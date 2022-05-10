بالفيديو.. الصناعات العسكرية: لدينا خطة واضحة لصناعة الطائرات بدون طيار

الرياض(صدى):

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، إن الشركة لديها اتفاقية مع “بوينغ” لتطوير الطائرات العمودية بالكامل في المملكة.

وأكد أن الشركة أبرمت عدة اتفاقيات مع أكبر شركات دفاعية في العالم منها إيرباص، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية”.

وأضاف أن الشركة لديها خطة واضحة لتصنيع طائرات الغير مسيرة في المملكة، لافتا إلى أن الشركة لديها مشروع باسم “حارس الأجواء” وهي طائرة صممت بالكامل في المملكة.

فيديو | الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبو خالد:

لدينا اتفاقية مع "بوينغ" لتطوير الطائرات العمودية بالكامل في #السعودية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NRoiaFK6Zd — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2022