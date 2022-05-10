  • الثلاثاء 10 مايو

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بالفيديو.. اشتباكات بين سكان وعاملين صحيين في شنغهاي بالصين

بالفيديو.. اشتباكات بين سكان وعاملين صحيين في شنغهاي بالصين
بكين(صدى):

شهدت شنغهاي في الصين اشتباكات بسبب نقص الغذاء بين سكان وعاملين صحيين.

وجاء ذلك بعد فرض قيود مشددة منذ أسابيع بسبب تفشي كورونا في المدينة التي يبلغ سكانها نحو 25 مليونا.

وعبر المواطنون في شنغهاي عن احتجاجهم بسبب نقص الغذاء، ما أسفر الأمر عن اشتباكات بينهم وبين العاملين الصحيين.

 


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