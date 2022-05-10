بالفيديو.. اشتباكات بين سكان وعاملين صحيين في شنغهاي بالصين
شهدت شنغهاي في الصين اشتباكات بسبب نقص الغذاء بين سكان وعاملين صحيين.
وجاء ذلك بعد فرض قيود مشددة منذ أسابيع بسبب تفشي كورونا في المدينة التي يبلغ سكانها نحو 25 مليونا.
وعبر المواطنون في شنغهاي عن احتجاجهم بسبب نقص الغذاء، ما أسفر الأمر عن اشتباكات بينهم وبين العاملين الصحيين.
اشتباكات بسبب نقص الغذاء بين سكان وعاملين صحيين في #شنغهاي بـ #الصين، بعد قيود مشددة منذ أسابيع بسبب تفشي #كورونا في المدينة التي يبلغ سكانها نحو 25 مليونا#الحدث pic.twitter.com/boamdirlM9
— ا لـحـدث (@AlHadath) May 10, 2022
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