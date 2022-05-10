شاهد.. تفاصيل القبض على أشهر نصاب يمني في المملكة

الرياض(صدى):

تمكنت القوات الأمنية من القبض على أشهر نصاب يمني مقيم أدعى تكليفه بالسعي في منح الجنسية السعودية وتسهيلات الإقامة لفئات محددة من اليمنيين.

َوزعم المتهم خلال مؤتمر رتب له داخل قاعة احتفالات في محافظة جدة ، أن المملكة تتبنى مشروعاً لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة .

وظهر المتهم في أكبر عملية احتيال له في أكتوبر عام 2012 ، حيث أعلن في ذلك الوقت عبر مؤتمر صحفي في صنعاء ، عن تطوير مشروع عقاري بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في عدن وكان وزير السياحة اليمني جالساً إلى جواره ، ما ساعد على انتشار بيانه سريعاً.

ويعمل المتهم في شراكة مٌستتره مع أحد المواطنين منذ سنوات ويظهر بصفته مديراً تنفيذياً بدأ من مكتب صغير بشارع المزارع في الدمام ثم انتقلا لعدة مواقع .