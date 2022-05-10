فوائد جمالية مذهلة لقشر البرتقال على البشرة

أميرة خالد(صدى):

يحتوي قشر البرتقال على كمية كبيرة من فيتامين سي أكثر من الفاكهة، و له العديد من الفوائد للبشرة، حيث تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة فيه على تحسين البشرة المعرضة لحب الشباب وتحتوي على المعادن الرئيسية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في اكتساب توهج شبابي وبشرة ناعمة.

ويمكن استخدام قشر البرتقال بطرق مختلفة على حسب نوع البشرة وذلك للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة، والتي جاءت خطواتها كالآتي.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق قشر البرتقال الطازج ، وملعقة كبيرة من خل التفاح ، وملعقة كبيرة من العسل.

– 1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر البرتقال ومسحوق الجوز ومسحوق خشب الصندل.

– 1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال ، رشة كركم ، و 1 ملعقة كبيرة عسل.

– 1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال و 2 ملعقة كبيرة زبادي أو لبن.

– 1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال و 1 ملعقة كبيرة مولتاني ميتي وماء الورد.

وتتمثل فوائد قشر البرتقال في أنها تعمل على إضاءة الجلد، إزالة الرؤوس السوداء، تجديد الجلد، كما أنه يعكس أضرار أشعة الشمس، فضلا عن إنه يؤخر الشيخوخة.