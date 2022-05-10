الإحصاء تشدد على تواصل باحثي «التعداد» عبر الرقم الموحد فقط

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن الباحثين الميدانيين المكلفين بجمع معلومات وبيانات الخاضعين لعملية التعداد السكاني لسنة ٢٠٢٢، لا يتواصلون مع المواطنين والمقيمين عن طريق الاتصال بأرقام الجوالات.

وجاء ذلك بعد ورود استفسار من أحد المغردين، قال انه تلقى اتصالا من رقم جوال مجهول يدعي بأنه من موظفي التعداد، طالبا منه تزويده ببياناته الشخصية عن طريق الاتصال، إلا أن المغرد رفض التعامل معه طالبا التحقق من هويته، الأمر الذي دفع الهيئة إلى التشديد على أن يكون التواصل فقط عن طريق الرقم الموحد للهيئة (920020081).

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إتاحة العد الذاتي قريباً للراغبين باستيفاء استمارة التعداد دون الحاجة لزيارة الباحث الميداني، وسيتم الإعلان عن إتاحتها قريبا، معربة عن تطلعها إلى مشاركة الجميع.