بالصور.. توقيع 84 اتفاقية في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم

الرياض(صدى):

شهد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم توقيع عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شملت وزارات وجامعات ومعاهد ومؤسسات محلية ودولية.

وبلغ عدد الاتفاقيات نحو 84 اتفاقية منها 7 اتفاقيات وقعها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مع عدة جامعات سعودية، منها جامعة الملك الملك خالد، وجامعة جدة، إضافة إلى جامعة جازان، وجامعة حائل.

واشتملت الاتفاقيات الموقعة في جناح وزارة التعليم، على عدد من مذكرات التفاهم بين جامعات وجهات محلية ودولية، أبرزها اتفاقية شراكة بين جامعة نجران وشركة تطوير لتقنية المعلومات “تيتكو”، واتفاقية تعاون بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمركز الوطني للقياس، واتفاقية تعاون بين جامعة الجوف وسيسكو السعودية، ومذكرة تفاهم بين جامعة القصيم ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.

واستعرضت الاتفاقيات ومذكرات التعاون الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفّزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول المساهمة في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزّز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان.