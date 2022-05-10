شاهد.. قانوني يوضح التهم الموجهة لأشهر نصاب يمني

الرياض(صدى):

تحدث المستشار القانوني تركي الحارثي، عن التهم الموجهة لأشهر نصاب يمني مقيم ادعى تكليفه بالسعي في منح الجنسية السعودية.

وقال تركي الحارثي:”التهم الموجهة لهذا الشخص هي التحدث في أمور من اختصاص ولي الأمر، وذكر أشياء على لسانه رغم أنه ليس تابع لقناة رسمية، مع المساس بالنظام العام”، لافتا:”هذا الشخص دعا لتجمع غير نظامي، وتحدث في أمور ليست من اختصاصه، فالدولة لو أرادت أن تفصح عن شيء سيكون من خلال القنوات الرسمية”.

وأوضح: “إذا لم يواجه هذا الشخص عقوبة، سوف يتجرأ على أمور أخطر من ذلك، ووفقًا للمادة 41 من النظام الأساسي للحكم، فعلي المقيمين أن يحترموا أنظمة المملكة وقيمها ومشاعرها، لأننا نعيش في نسيج واحد”، مبينا: “هذه القضية تحال إلى المحكمة الجزائية، فهي صاحبة الاختصاص لأنها تعتبر قضية جنائية”.

ولفت تركي الحارثي إلى أن عقوبة ناشر المقطع هي السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.