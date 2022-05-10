شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة “

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الصور الأولى للتوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” الذي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنقله إلى الرياض لإجراء الفحوصات الطبية والنظر في إمكانية فصلهما.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وجه بنقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة”، ابنتَي حذيفة بن عبدالله نعمان من الجمهورية اليمنية، إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.