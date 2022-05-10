شاهد.. هنود يتهافتون على المياه بسبب موجة حرّ لم تحدث منذ 122 عاما

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، تهافت الهنود على المياه في العاصمة نيودلهي، بسبب موجة حرّ لم تحدث منذ 122 عاما.

وتعتبر أزمة موجة الحر الشديدة في الهند تداعياتها مستمرة، وسط تهافت سكان في العاصمة نيودلهي لتعبئة المياه من الشاحنات في ظل معاناة الهند من نقص في توفير المياه.

وبسبب ازدياد الطلب عليها واستهلاكها جراء الحر الشديدة في حين أن إمدادات المياه محدودة في البلاد، فيما قال أحد الأشخاص إن هناك نقص واضح في المياه بسبب الحرارة ويزداد استهلاك المياه.

ولفت إلى زيادة في الاستخدام ولكن إمدادات محدودة للغاية مما يخلق صعوبات، فيما حذر متخصصون من ارتفاع نسبة الإصابة بضربات الشمس وازدياد عدد الوفيات في حال استمر هذا الحر.