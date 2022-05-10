بنك التنمية الاجتماعية يحذر المواطنين من التجاوب مع إعلانات مضللة للتمويل

الرياض(صدى):

حذر بنك التنمية الاجتماعية المواطنين من الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

َولُوحظ مؤخرا انتشار إعلانات من قبل أشخاص على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التجارية الإلكترونية تروج لخدمة الحصول على تمويل بمقابل مالي من بنك التنمية الاجتماعية بطرق غير نظامية خارج قنوات التمويل الرسمية المعتمدة من البنك

وشدد البنك على عدم الترويج لهذه الإعلانات المضللة، مؤكدا أن جميع الخدمات تقدم بشكل إلكتروني بهدف تسهيل وصول المستفيد للخدمة، وتسريع الوقت اللازم لإتمامها، وذلك عبر موقع البنك الإلكتروني www.sdb.gov.sa، إضافة إلى خدمة استقبال المكالمات عبر مركز الاتصال الموحد 920008002، وكذلك حساب العناية بالعملاء في تويتر [email protected]