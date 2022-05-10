بالفيديو.. معلمة تطور أداة في ميكروسوفت لمن يعاني من التأتأة وتحصل على المركز الأول

الرياض(صدى):

‏تمكنت معلمة تدعي جواهر من تطوير أداة في ميكروسوفت لمن يعاني من التأتأة وحصلت على المركز الأول لهذا الاكتشاف.

وقالت المعلمة:” أنها استغلت تلك الأداة الموجودة بالفعل مسبقا على مايكروسوفت، ومن خلالها تمكن الطالبة أو الطالبة الذين يعانون من الخجل أو عدم الثقة، بالتسجيل من تلك الأداة متخلصين من التأتأة”

وأضافت ” هذه الأداة متاحة لجميع المعلمين، حيث وضعت وزارة التعليم برامج الأوفيس مجانية، حيث يستفيد الطالب والمعلم من الدخول عليها، وهي أداة متاحة وسهل تطبيقها من قبل الجميع ”