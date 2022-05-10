بالفيديو.. معلمة تطور أداة في ميكروسوفت لمن يعاني من التأتأة وتحصل على المركز الأول
تمكنت معلمة تدعي جواهر من تطوير أداة في ميكروسوفت لمن يعاني من التأتأة وحصلت على المركز الأول لهذا الاكتشاف.
وقالت المعلمة:” أنها استغلت تلك الأداة الموجودة بالفعل مسبقا على مايكروسوفت، ومن خلالها تمكن الطالبة أو الطالبة الذين يعانون من الخجل أو عدم الثقة، بالتسجيل من تلك الأداة متخلصين من التأتأة”
وأضافت ” هذه الأداة متاحة لجميع المعلمين، حيث وضعت وزارة التعليم برامج الأوفيس مجانية، حيث يستفيد الطالب والمعلم من الدخول عليها، وهي أداة متاحة وسهل تطبيقها من قبل الجميع ”
فيديو | معلمة تتمكن من تطوير أداة في ميكروسوفت لمن يعاني من التأتأة وتحصل على المركز الأول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/1FkDyJGm4p
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2022
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