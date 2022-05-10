تعاون الأخوة في جمع تكاليف زواج أخ لهم، فهل يصبح دينا عليه؟.. الشيخ عبدالرحمن السند يجيب

عادل الحربي(صدى):

تحدث الشيخ عبد الرحمن السند عن أمر تعاون الأخوة في جمع تكاليف زواج أخ لهم، مبيناً هل يعد ذلك ديناً عليه؟

وقال السند :” العلماء وضعوا قاعدة وهذه إحدى القواعد الفقهية الكبرى، فإذا كان قد تعارف الناس على أنه من أراد الزواج فإنه يقدم له إخوانه أو جيرانه أو أقاربه مبلغ من المال، فإن هذا جرت به العادة على سبيل الهبة والعطية والهدية”.

وأضاف ” ولكن ان كان المبلغ كبير وغير معتاد وقدمه له أحد الأشخاص حتي يفك كربه إلى حين ميسرة فيعد ذلك ديناً عليه ”