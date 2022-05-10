رؤى الطويلي توضح متى تقبل المرأة الحامل القابلة ومتى ترفضها؟ (فيديو)
أوضحت الدكتورة رؤى الطويلي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة متى تقبل المرأة الحامل القابلة ومتى ترفضها؟.
َوقالت الطويلي :” الأم لها الحق في طلب أي مقدم خدمة سواء كان طبيب أو قابلة، والقابلات موجودة بالمملكة حيث يوجد حوالي ٥٥٠٠ قابلة، ٦٠ ٪ منهم سعوديات”.
َوأضافت” الطبيب والقابلة عبارة عن فريق يعملون سويا، لكن القابلة هي ممارسة صحية مرخصة ومؤهلة علميا بمتابعة الحمل، المنخفض الخطورة والطبيعية، والأطفال إلى سن ٨ أسابيع، بالإضافة إلى مساعدة الأم في الرضاعة الطبيعية “.
متى تقبل المرأة الحامل القابلة ومتى ترفضها؟.. د. رؤى الطويلي – رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة تجيب@roaaltaweli#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GxKZraGjti
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2022
د. رؤى الطويلي – رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة توضح الفارق بين طبيبة النساء والقابلة ودور كل منهما في الرعاية الصحية للأم قبل وخلال وبعد الولادة @roaaltaweli#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/A4yc9A544e
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2022
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