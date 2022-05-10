  • الثلاثاء 10 مايو

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رؤى الطويلي توضح متى تقبل المرأة الحامل القابلة ومتى ترفضها؟ (فيديو)

رؤى الطويلي توضح متى تقبل المرأة الحامل القابلة ومتى ترفضها؟ (فيديو)
أميرة خالد(صدى):

أوضحت الدكتورة رؤى الطويلي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للقبالة ‏متى تقبل المرأة الحامل القابلة ومتى ترفضها؟.

َوقالت الطويلي :” الأم لها الحق في طلب أي مقدم خدمة سواء كان طبيب أو قابلة، والقابلات موجودة بالمملكة حيث يوجد حوالي ٥٥٠٠ قابلة، ٦٠ ٪ منهم سعوديات”.

َوأضافت” الطبيب والقابلة عبارة عن فريق يعملون سويا، لكن القابلة هي ممارسة صحية مرخصة ومؤهلة علميا بمتابعة الحمل، المنخفض الخطورة والطبيعية، والأطفال إلى سن ٨ أسابيع، بالإضافة إلى مساعدة الأم في الرضاعة الطبيعية “.

 


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