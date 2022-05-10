صور.. المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات يصل الكويت

نواف السالم(صدى):

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات للسيدات، مساء اليوم الثلاثاء، إلى دولة الكويت؛ للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022.

ويواجه “أخضر السيدات” منتخب البحرين يوم 15 من شهر مايو الجاري، فيما يلتقي بمنتخب الكويت في 17 من الشهر ذاته، قبل أن يواجه بعدها بيومين نظيره المنتخب الإماراتي.

الجدير بالذكر أن هذه المشاركة هي الثانية في تاريخ المنتخب الوطني الأول للصالات، فيما كانت المشاركة الأولى في الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية عام 2019 واحتل فيها الأخضر المركز الثالث.