  • الثلاثاء 10 مايو

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  3. بالفيديو.. حالات يجوز فيها تعديل بوليصة تأمين المركبات وصرف الإعانات الحكومية

بالفيديو.. حالات يجوز فيها تعديل بوليصة تأمين المركبات وصرف الإعانات الحكومية

بالفيديو.. حالات يجوز فيها تعديل بوليصة تأمين المركبات وصرف الإعانات الحكومية
الرياض(صدى):

قال المستشار القانوني، ماجد قاروب، إن التعديل في عقد أو بوليصة التأمين فيما يخص المركبات الذاتية يعد أمر مقبول وقانوني جدا لكن قبل حدوث الواقعة وليس بعدها.

وأكد أن سداد قسط التأمين في موعده ضرورة جدا لتفادي سقوط الوثيقة وإلغائها، وذلك بحسب ماذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن هناك لائحة متعلقة بالصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والحرائق، لافتا إلى أن مثل هذه الإعانات تصرف في حال تضرر الإنسان من الكوارث الطبيعية، مثل البراكين والأمطار والصواعق والأمراض الوبائية وغيرها من الكوارث التي لا دخل للإنسان فيها، أما إذا كان الحادث نتج عن إهمال أو خطأ بشري، فيجوز حينها صرف تعويض من الجهة المسؤولة عن الخطأ.


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