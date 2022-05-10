بالفيديو.. حالات يجوز فيها تعديل بوليصة تأمين المركبات وصرف الإعانات الحكومية

الرياض(صدى):

قال المستشار القانوني، ماجد قاروب، إن التعديل في عقد أو بوليصة التأمين فيما يخص المركبات الذاتية يعد أمر مقبول وقانوني جدا لكن قبل حدوث الواقعة وليس بعدها.

وأكد أن سداد قسط التأمين في موعده ضرورة جدا لتفادي سقوط الوثيقة وإلغائها، وذلك بحسب ماذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن هناك لائحة متعلقة بالصرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والحرائق، لافتا إلى أن مثل هذه الإعانات تصرف في حال تضرر الإنسان من الكوارث الطبيعية، مثل البراكين والأمطار والصواعق والأمراض الوبائية وغيرها من الكوارث التي لا دخل للإنسان فيها، أما إذا كان الحادث نتج عن إهمال أو خطأ بشري، فيجوز حينها صرف تعويض من الجهة المسؤولة عن الخطأ.

المستشار القانوني ماجد قاروب : التعديل في عقد أو بوليصة التأمين فيما يخص المركبات الذاتية أمر مقبول وقانوني جدا لكن قبل حدوث الواقعة وليس بعدها .. وسداد قسط التأمين في موعده ضرورة جدا لتفادي سقوط الوثيقة وإلغائها @MajedGaroub#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yHQ1tQjNpe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2022

المستشار القانوني ماجد قاروب يوضح الفارق بين الإعانة الحكومية من الدولة وبين حقوق عقود التأمين في أوقات الكوارث الطبيعية والعواصف والسيول @MajedGaroub#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rprGVWNFdh — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 10, 2022