بالفيديو.. كواليس عملية إنقاذ مفقود تبوك مشعل العطوي

الرياض(صدى):

كشف مزوق البلوي منقذ مفقود تبوك “مشعل العطوي” تفاصيل مثيرة لواقعة الإنقاذ وكيفية العثور عليه بعد غياب 7 أيام من فقدانه.

ولفت إلى أنه شارك في عملية البحث عن المفقود، لافتا إلى أن المنطقة التي بحثوا فيها لم يكن فيها إرسال، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشار إلى أنه واصل جهوده في الأيام التالية من عملية البحث، وظل ينادي على اسم المفقود، وساعد ذلك في العثور عليه، وكان بصحة جيدة، لافتا إلى أن “العطوي” كان يريد الوصول لأقاربه من طريق مختصر إلا أنه أخفق وفقد لمدة 7 أيام.

يذكر أن مشعل العطوي فُقد قبل أسبوع خلال سفره لمعايدة أقاربه، وتم في مكان يسمى “فم قويع” يقع بين الأخضر والمعظم.