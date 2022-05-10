شاهد.. سفير المملكة في الرباط: المواطن التائه غير متزوج من مغربية 

مليكة فؤاد(صدى):

حسم سفير المملكة في المغرب عبدالله الغريري، الجدل بشأن زواج المواطن التائه في الرباط من مغربية.

وقال عبدالله الغريري:” الشاب لم يقر بأي معلومات تفيد بأنه متزوج أو لديه أولاد وبحسب كلام عائلته فإنه كان هناك للسياحة”.

وأوضح أنه لم يثبت لديهم أنه تم زواجه في المغرب بموافقة من قبل السلطات المختصة هناك حيث تتم الإجراءات في السفارة بموجب وثائق تحضر من المواطن ويتم تسجيلها وحفظها ومخاطبة السلطات القضائية في المغرب لإتمام الزواج.

وأبان سفير المملكة في المغرب، أنهم لم يجدوا في سجلاتهم أي من هذه الإثباتات.