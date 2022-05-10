ابن جمعة: رفع سعر الفائدة عندما يكون معدل التضخم مرتفعا 4% ” مجديا “

الرياض(صدى):

قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن رفع سعر الفائدة عندما يكون معدل التضخم مرتفعا 4% أو أكثر، يكون مجديا.

وأوضح فهد بن جمعة:”عندما يكون التضخم دون ذلك سيكون له تأثير سلبي على معدل النمو الاقتصادي وعلى سوق الاسهم ما عدا قطاع البنوك”.

وكان فهد بن جمعة، عقب على هجوم الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما أعطى الأخير أوامره لقواته بغزو أوكرانيا، الشهر الماضي.

وقال فهد بن جمعة:”الحكمة السياسية تقود الى أفضل الحلول، والاختيارات الاقتصادية تقود إلى أفضل المخرجات”.