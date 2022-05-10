شركة الحافلات الحديثة المحدودة تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة الحافلات الحديثة المحدودة عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمكة المكرمة، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- أخصائي الموارد البشرية:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
2- مُفتش الصحة والسلامة المهنية:
– دبلوم فأعلى في التخصص.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- عامل مستودع:
– مؤهل مناسب (الثانوية فأعلى).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- حارس أمن:
– مؤهل مناسب (الثانوية فأعلى).
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى طريقة التقديم من خلال الموقع
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