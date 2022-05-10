شركة الحافلات الحديثة المحدودة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الحافلات الحديثة المحدودة عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى بمكة المكرمة، وذلك عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- أخصائي الموارد البشرية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

2- مُفتش الصحة والسلامة المهنية:

– دبلوم فأعلى في التخصص.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- عامل مستودع:

– مؤهل مناسب (الثانوية فأعلى).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- حارس أمن:

– مؤهل مناسب (الثانوية فأعلى).

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، لافتة إلى طريقة التقديم من خلال الموقع

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