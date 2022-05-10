شاهد.. مختص يوضح مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية

الرياض(صدى):

تحدث مختص في التمويل والاستثمار العقاري، إبراهيم الصحن، عن توقعاته بشأن القوة الشرائية للأفراد بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال إبراهيم الصحن:” لا أعتقد أن التأثير كبير إلا إذا حصل ارتفاع أكثر، لأن ارتفاع نسبة الفائدة من 2,5% إلى 3% تقريبا سيقلل القدرة الشرائية بمقدار 9% “.

وأشار:”حتى بارتفاع معدلات الفائدة قبل جائحة كورونا والتي وصلت إلى أعلى من هذه المستويات اليوم، كان هناك إقبال كبير في 2019 “.

وتابع أن التأثير لن يكون كبير وسيكون فقط في خفض القوة الشرائية للشخص لأن الربح سيكون أكبر من حجم القسط الذي يدفعه، فبدلا من أن يبحث عن فيلا 300 متر سوف يبحث عن200 متر.