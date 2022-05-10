3 شروط لإعفاء الفرد من دفع رسوم جمركية على المركبة حال دخولها للمملكة

الرياض(صدى):

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه في حال دفع رسوم جمركية على المركبة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي فلا يتم دفعها مرة أخرى عند استيرادها للمملكة.

وأضافت أن ذلك يكون وفق عدد من الاشتراطات منها ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهر.

كما اشترطت توفر المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول، وكذلك موافقة الهيئة على تقييم المركبة من المنفذ الأول، وفـي حـال تعذر ذلك يـتـم إعادة التقييم ويستوفى طرق الرسوم الجمركية.