شاهد.. مسؤول بـ”تقييس” يوضح طريقة تلاعب العامل بالمحطة في مضخات الوقود
كشف المدير التنفيذي للحوكمة والرقابة بـ”تقييس”، المهندس نواف الشمري، عن طريقة تلاعب العامل بالمحطة في مضخات الوقود للحصول على مبالغ أكثر.
وقال نواف الشمري، إن من الخصائص الموجودة في المضخات إمكانية الرجوع إلى العديد من القراءات السابقة فمثلا تصل إلى 10 قراءات سابقة.
ولفت:”إذا أحد المستفيدين حصل على كمية من الوقود وغادر يمكن لشخص آخر أن يرجع إلى القراءة السابقة فهذه ميزة إضافية، ولكن للأسف البعض استغلها بطريقة سلبية فإذا كانت القراءة السابقة أعلى من الحالية يقوم العامل بعرض القراءة السابقة”.
التلاعب في محطات الوقود..
المدير التنفيذي للحوكمة والرقابة بـ"تقييس" يشرح كيف يتلاعب العامل بالمحطة في مضخات الوقود للحصول على مبالغ أكثر من المستحقة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OJUTXsreE2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 10, 2022
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