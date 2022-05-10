’’سار” تعلن بدء التقديم في برنامج تمهير لحديثي وحديثات التخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض لحديثي وحديثات التخرج، عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.

وأوضحت الشركة الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس).

3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

5- لا يشترط الخبرة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب لافتة إلى طريقة التقديم من خلال الموقع

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