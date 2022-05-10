’’سار” تعلن بدء التقديم في برنامج تمهير لحديثي وحديثات التخرج
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” بدء التقديم في برنامج (تمهير) بمدينة الرياض لحديثي وحديثات التخرج، عبر موقعها الرسمي لخدمات التوظيف.
وأوضحت الشركة الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير):
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصل على مؤهل (الدبلوم أو البكالوريوس).
3- أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
4- أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).
5- لا يشترط الخبرة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب لافتة إلى طريقة التقديم من خلال الموقع
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