مستشار عقاري: مساحات تويتر سبب ارتفاع أسعار العقارات في الرياض

علي القحطاني (صدى):

رأى المستشار العقاري ماجد الحارثي، أن مساحات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات في الرياض خلال آخر عامين.

وأوضح الحارثي خلال برنامج يا هلا، أن هناك مساحات بها مسوقين عقاريين يتحدثون عن استراتيجية وخطط بالرياض لم تحدث بعد، وذلك بغرض أن يحمس الناس للشراء ويتسارعون في ذلك.

وأشار إلى أن الأسعار في الرياض قفزت بشكبل مبالغ فيه خاصة آخر عامين، مؤكدا أن السبب في ذلك مساحات تويتر، إذ أدت إلى زيادة الطلب بشكل كبير في نفس المكان في حين توجد أماكن أخرى لا تشهد ذلك الإقبال، قائلا: الملاك اللي كان عارض بـ 2000 هو نفسه رفع السعر لـ 6000.