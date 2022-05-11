رينارد: لا علاقة لي بقضية كنو ولا أملك سلطة العقاب

طلال الغامدي(صدى):

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الوطني، أنه لا علاقة له بقضية اللاعب محمد كنو، وأزمة توقيعه للهلال والنصر في آن واحد.

وقال رينارد ردا على سؤاله حول ما إذا طلب بعدم معاقبة محمد كنو بالايقاف أكثر من 4 أشهر: لم أتدخل في قضية محمد كن ولم يتم طلب مني إعطاء رأيي لأعطيته، ولكني لا أتخذ القرارات، هناك لوائح تطبق.

وأضاف: لو كان هناك أشخاص يفضلون أن يوقف كنو فترة أطول فبالتأكيد لهم أسبابهم، ولكن ببساطة لو عوقب كنو بالإيقاف شهرين كنت سأكون سعيداً ولو عوقب بشهر كنت سأكون أكثر سعادة، فأنا لا أملك سلطة العقاب، وآمل أن لا يتكرر مثل هذا الحدث مع أي لاعب وأن يكون درساً للجميع.

يذكر أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت، إيقاف محمد كنو أربعة أشهر بالإضافة إلى حرمان فريقه من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين، وذلك على خلفية أزمة توقيع كنو للنصر والهلال في الوقت ذاته.