رئيس الاتحاد: فوجئنا بموضوع فهد المولد وإن شاء الله يخرج براءة
صرح رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بأن إيقاف فهد المولد مؤقتا بسبب قضية المنشطات، كان مفاجائًا لهم، معربا عن ثقته في تبرئته قريبا.
وقال الحائلي في تصريحات تلفزيونية: موضوع فهد المولد كان مُفاجئاً وخسارة كبيرة ولكن إن شاء الله يخرج براءة.
وحول المناوشات بين الاتحاد والنصر، قال الحائلي: لا توجد مناوشات وإذا كان لدينا حق نحصل عليه وإذا كان لديهم حق يحصلون عليه وواثقون في مؤسساتنا الرياضية.
وحول ربط اسم ناديه وبعض اللاعبين المصريين لضمهم، قال: نركز في الدوري وفريقنا كامل وبعد الموسم يكون لكل حادث حديث.
وبخصوص التجديد للمدرب الروماني للفريق، كوزمين كونترا قال: هناك خيار في العقد للتجديد ولم تأتِ فترته ولكن قريب وإن شاء الله المدرب سيستمر معنا.
أنمار الحائلي رئيس الاتحاد للصدى: هذا ما ينقصنا فقط للفوز بالدوري.. وفوجئنا من موضوع فهد المولد ولدينا ثقة بأنه سيخرج منها براءة.. وهذا تعليقي على قضيتنا مع النصر#صدى_الملاعب #MBC1
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— MBC1 (@mbc1) May 10, 2022
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