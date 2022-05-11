رئيس الاتحاد: فوجئنا بموضوع فهد المولد وإن شاء الله يخرج براءة

نواف السالم(صدى):

صرح رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بأن إيقاف فهد المولد مؤقتا بسبب قضية المنشطات، كان مفاجائًا لهم، معربا عن ثقته في تبرئته قريبا.

وقال الحائلي في تصريحات تلفزيونية: موضوع فهد المولد كان مُفاجئاً وخسارة كبيرة ولكن إن شاء الله يخرج براءة.

وحول المناوشات بين الاتحاد والنصر، قال الحائلي: لا توجد مناوشات وإذا كان لدينا حق نحصل عليه وإذا كان لديهم حق يحصلون عليه وواثقون في مؤسساتنا الرياضية.

وحول ربط اسم ناديه وبعض اللاعبين المصريين لضمهم، قال: نركز في الدوري وفريقنا كامل وبعد الموسم يكون لكل حادث حديث.

وبخصوص التجديد للمدرب الروماني للفريق، كوزمين كونترا قال: هناك خيار في العقد للتجديد ولم تأتِ فترته ولكن قريب وإن شاء الله المدرب سيستمر معنا.