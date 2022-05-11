امرأة تقدم زوجها للبيع لمن يشتري منزلها الفاخر

أميرة خالد(صدى):

عرضت كريستال بيل البالغة من العمر 43 عاماً من ولاية فلوريدا الأمريكية، منزلها الفاخر للبيع، معربة عن استعدادها لتكون أكثر مرونة في السعر لمن يأخذ زوجها، الذي يجيد الطهي والتنظيف.

وبعد مرور 7 سنوات انفصلت كريستال عن زوجها ريتشارد شاليو البالغ من العمر 54 عاما لكن الاثنين بقيا على علاقة جيدة.

وقالت كريستال في منشور على مواقع التواصل: «زوجي السابق متاح لأي شخص في هذا البيت المذهل في بنما سيتي بيتش” ، مُشيرة إلى إنه رجل شغوف بالمطبخ، وطاه شخصي يقدم وجبات مثالية .

ويُذكر أنها وعدت من يشتري المنزل بأن ريتشارد سينظف ويطبخ للمالك مقابل الحصول على إحدى الغرف في المنزل، لافتة أنه سيكون هناك خصم كبير للمالكين الجدد .