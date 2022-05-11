هيئة المحتوى المحلي توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- أخصائي هندسة الأمن السيبراني والحوكمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة النظم) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

2- أخصائي أول هندسة البيانات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي هندسة البيانات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

4- أخصائي الاتفاقات والمواءمة الاستراتيجية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة

وأوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/10/09هـ الموافق 2022/05/10م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب من خلال رابط الموقع.