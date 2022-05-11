تطبيق ترجمة جوجل يُتيح خدمة سجل البحث

وكالات(صدى):

أوضحت بعض التقارير أن سجل البحث على Google Translate سيكون متاحًا «قريبًا» فقط للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بهم.

وأفادت التقارير بأن الموجه الجديد الذي يتم عرضها الآن على ترجمة جوجل تتطلب من المستخدمين إما نسخ سجل بحث الترجمة احتياطيًا إلى حساب جوجل الخاص بهم، أو إدارة تسجيل نشاطهم، أو متابعة استخدام الترجمة بدون حساب.

وأشارت إلى إمكانية الوصول إلى التطبيق بدون حساب مؤقتًا من خلال النقر على الصورة الرمزية للحساب المتوفرة في الجزء العلوي، ولتبديله، يحتاج المستخدمون إلى النقر على السهم لأسفل بجانب معلومات حساباتهم.

وشددت أنه يجب على المستخدمين التأكد من تشغيل إعداد التحكم في نشاط الويب والتطبيق في إعدادات حساب جوجل إذا كانوا يريدون مزامنة سجل البحث الخاص بهم مع السحابة.