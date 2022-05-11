مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة(صدى):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة “الجزيرة” القطرية برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأصيبت “شيرين” برصاصة في الرأس توفيت على إثرها أثناء تغطية اقتحام مخيم “جنين” حيث كانت ترتدي سترة الصحفيين.

كما أصيب الصحفي على السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.