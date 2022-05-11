مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة “الجزيرة” القطرية برصاص الجيش الإسرائيلي.
وأصيبت “شيرين” برصاصة في الرأس توفيت على إثرها أثناء تغطية اقتحام مخيم “جنين” حيث كانت ترتدي سترة الصحفيين.
كما أصيب الصحفي على السمودي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها.
أبو فهد[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 10 دقائق
راحت فيها
منيره[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق
قال الله تعالى (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)
لعنة الله على القوات الاسرائلية اليهوديه اللذين قتلوا المسلمين في المسجد الاقصى المحتل
وانشاء يتم طرد اليهود من ارض مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم