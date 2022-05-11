عامل يصيب آخر بطعنة بسبب خلافات مالية

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة سوهاج بمصر حادث مرّوع حيث أقدم عامل في بداية الثلاثينيات من العُمر بطعن عامل آخر في بداية العشرينيات ، بجرح طعني شبه نافذ أعلى الصدر من الناحية اليُسرى؛ إثر مشاجرة نشبت بينهما عقب مشادة كلامية؛ لوجود خلافات مالية فيما بينهما.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول عامل مصاب بجرح طعني شبه نافذ أعلى الصدر من الناحية اليسرى.

وعلى الفور تم ضبط واحضار المتهم والأداة المستخدمة “سكين”، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ،وحُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.