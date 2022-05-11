فوائد زبدة الشيا في ترطيب الشعر خلال الصيف

أميرة خالد(صدى):

تعاني النساء خلال فصل الصيف من تقصف الشعر والهيشان بسبب ارتفاع درجة الحرارة وفقدان الشعر للترطيب لذا تعد زبدة الشيا هى الحل التي تلجأ إليه السيدات لما لها من فوائد عديدة للشعر نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.

تتضمن فوائد زبدة الشيا للشعر ترطيب الشعر الجاف ةمنع تكسر الشعر وعلاج القشرة نتيجة الجفاف، بالإضافة إلى تغذية الشعر وإصلاح الشعر التالف، كما أنها تساعد على تجديد الشعر.

ويمكن استخدام خلطة زبدة الشيا مع الزبادي بإضافة 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا مع ربع كوب من لبن الزبادي، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت إكليل الجبل وزيت الزيتون مع نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح وخلط المكونات وتوزيعها على الشعر.