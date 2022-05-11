التعليم: سيتم تطبيق مقياس الميول رسميًا لتحديد ميول الطلاب المهنية

الرياض(صدى):

‏أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم تطبيق “مقياس الميول” لتحديد ميول الطلاب المهنية بالمرحلة الثانوية خلال الأسبوعين القادمة.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم الحميدان المشرف العام على برنامج تطوير المسارات والخطط، أنه سيكون هناك تقرير كامل عن صفاته وميول الطالب؛ لإعطاء كل طالب تقرير كامل من خلال مقياس الميول.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر التعليم الدولي الذي يناقش مسارات المرحلة الثانوية والتغيرات الحالية.