صورة تاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز مع أبنائه في الرياض قبل 104 عامًا

علي القحطاني(صدى):

وثقت صورة نادرة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- في الرياض مع أبنائه ومرافقيه في صورة تاريخية عمرها 104 أعوام.

ويظهر في الخلف من اليسار فيصل بن حشر، فيصل بن رشيد، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الأمير سعود بن عبدالعزيز الكبيره الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، الأمير سعود بن عبدالرحمن، الأمير مشاري بن عبدالعزيز الكبير.

ويظهر في الصف الأول الأمراء فهد بن سعد، وخالد ومحمد أبناء الملك عبدالعزيز، وفيصل وسعود ابنا سعد.