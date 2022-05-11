تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية تزيد التوتر

وكالات(صدى):

أكد رئيس كوريا الجنوبية الجديد، يون سوك-يول، اليوم الأربعاء، أن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية صعب، لافتًا إلى الحديث عن تجربة نووية محتملة لكوريا الشمالية.

وأدلى يون بهذا التعليق خلال اجتماع مع الوزراء، وحث المسؤولين على البقاء في حالة تأهب للاستجابة بشكل أفضل في مواقف كهذه، وفق تقرير صحفي مشترك صادر عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

وأوضح الرئيس الجديد: “الوضع الأمني صعب، ويشعر كثيرون من الخارج كذلك بالقلق وسط الحديث عن استئناف (كوريا الشمالية) للتجارب النووية”، فيما تولى يون منصبه رئيسًا لكوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، وسط تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، حيث تختبر كوريا الشمالية سلسلة من الأسلحة الجديدة، وأجرت أحدث هذه الاختبارات قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيبه.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، قد قالت إن بيونج يانج “تجهز موقع بونغيي-ري، وقد تكون مستعدة لإجراء اختبار هناك هذا الشهر، وهو ما سيكون تجربتها النووية السابعة”.