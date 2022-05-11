تجهيزات يجيب القيام بها لسيارتك خلال فصل الصيف

أميرة خالد(صدى):

تؤثر درجة الحرارة المرتفعة بالسلب على الأجزاء الحيوية في السيارة لذلك يجب إجراء عدد من التجهيزات الخاصة بالسيارة من أجل تجنب الأعطال المفاجئة والتي قد تصيب السيارة أثناء القيادة.

ويجب المداومة على فحص ضغط إطارات السيارة من الأمور التي يجب إجراءها خاصة في فصل الصيف، كما يجب التأكد من عدم وجود انتفاخات أو تشقق في جدران الإطارات لتجنب انفجار الإطارات.

وتتضمن الاحترازات أيضًا التأكد من أن زيت المحرك الفرامل وناقل الحركة وسوائل التوجيه المعزز في المستويات الصحيحة للتشغيل الآمن للسيارة، والحرص على تغيير الزيت في الوقت المحدد.

كما يجب التأكد من وجود الفلاتر حتى تعمل السيارة بكفاءة عالية سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود، وتغيير التالف منها، حيث أن إهمال تغييرها يؤدي إلى عطل كامل بالسيارة.