تمساح مفترس يقتل طفل ببشاعة

أميرة خالد(صدى):

تجمع أفراد من عائلة وجيران الأسرة الثكلى في شرق أسيمبو في راريدا ، مقاطعة سيايا ، للقبض على تمساح وحشي والتخلص منه ومن مصائبه التي لا يسلم منها أهل قرية قواهم ، وذلك بعد ضرب طفل صغير حتى الموت ببحيرة في كينيا .

وتخلص اهل القرية من التمساح الوحشي الذي يبلغ طوله 17 قدمًا من خلال مصيدة، وذلك بعد ضرب طفل صغير حتى الموت.

وأثبتت المصيدة نجاحها عندما سقط الوحش من شاطئ بحيرة فيكتوريا في رالايو ، وقام السكان باختراق جسده بوحشية بالفؤوس .

وكان الطفل الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات يزور بحيرة مع أسرته عندما اختطفه الزاحف العملاق أمام والدته وبدأ بضربه حتى موته.

ويُذكر أن في أغسطس 2020 ، هاجم تمساح امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا على نفس الشاطئ ونصب فخاخ مماثلة للقبض على الزواحف.