كيف نضمن عدم انتحال شخصية موظف التعداد؟.. متحدث الإحصاء يجيب

الرياض(صدى):

أوضح محمد الدخيني المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء، الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من عدم انتحال شخصية موظف التعداد.

وقال “الدخيني” أن ولي الأمر في الوحدة السكنية يستطيع أن يتأكد من هوية الباحث من خلال تطبيق “توكلنا” والهوية الرقمية للباحث الميداني فضلاً عن الزي الرسمي والايباد الذي يحمله الموظف والبطاقة المعلقة على صدره.

أما عن إعطاء بيانات غير دقيقة، فقد أكد أنه يجب أن تكون البيانات دقيقة فمن يدلي ببيانات غير دقيقة يغش نفسه قبل أن يغش المجتمع؛ لأنه يجب أن تكون البيانات موجودة صحيحة حتى يتم إعطاء الخدمة بشكل صحيح، بحسب برنامج “الشارع السعودي”.