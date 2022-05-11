مختص: قرار توطين المهن المساندة في القطاع الخاص يجب أن لا يكون بنسبة 100% (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح المستشار ومدرب الموارد البشرية بغرفة الرياض ماجد القعيط أن قرار توطين المهن المساندة في القطاع الخاص يجب أن لا يكون بنسبة 100% .

وقال القعيط خلال مداخلة على برنامج ” الشارع السعودي “:” أن هناك منشآت تعتمد اعتماد كامل على توطين المهن القيادية للوافدين، بينما هناك مهن عكس تكون هذه المهن للسعوديين، والمهن القيادية للوافدين ” لافتًا أن نسبة 100% ليست نسبة حكيمة .

وأكد القعيط أن الحل هو خلق وظائف للسعوديين، مُشيرًا إلى أنه يجب إعطاء مساحة لصاحب العمل أن يتحرك قائلاً :” هدفنا ليس أنه نمشي الوافدين ولكن هدفنا هو توظيف أبنائنا وظائف ممتازة “.

وعن معاقبة المنشآة التي لا تلتزم بالحد الأدنى للرواتب في قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص، قال متحدث الوزراة خلال مكالمة هاتفية على البرنامج:” أن عدم الالتزام بالحد الأدني للرواتب في قرار توطين المهن، يعتبر تخالف للقرار “.

بينما أضاف القعيط :” لا يوجد مخالفة بعدم الإلتزام بالحد الأدنى للأجور، ولكن المخالفة في بقاء الوافد ومنصوص عليها في جدول العقوبات وغرامتها 5 آلاف ريال .

#الشارع_السعودي | هل تُعاقب المنشآة التي لا تلتزم بالحد الأدنى للرواتب في قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص؟. #قناة_السعودية pic.twitter.com/oPzUrkjqNQ — الشارع السعودي (@saudiatv_1) May 10, 2022