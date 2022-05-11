نصائح للحفاظ على فرامل السيارة

أميرة خالد(صدى):

تعد الفرامل من أهم أجزاء السيارة فهى أحد عوامل الأمان والسلامة في المركبة والجزء الخاص بإيقاف السيارة لذا يجب أن يتم الاهتمام بها بشكل دوري، ونستعرض في هذا السياق أبرز الطرق التي تساعدنا في الحفاظ على السيارة وإطالة عمرها.

وتتضمن تلك الطرق عدم إهمال إجراء الصيانة الدورية للفرامل في مواعيدها المقررة، ومنها فحص فحمات الفرامل وتغيير التالف، والتأكد من عدم اعوجاج قرص الفرامل.

كما يجب ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة الأمامية أثناء القيادة على الطرق؛ كى لا تضطر إلى الضغط المتكرر على الفرامل.

وتشمل طرق الحفاظ على الفرامل أيضًا عدم الاندفاع بقوة عند الاقتراب من الإشارات المرورية أو المنحنيات؛ كي لا تضطر إلى الضغط بقوة على الفرامل بشكل متكرر.