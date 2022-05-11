شركة بوبا العربية توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت شركة بوبا، أنَّ المسميات الوظيفية المتاحة على مسمى:

– مدير عمليات العلاقات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير أمن المعلومات وذكاء الأعمال (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يونيو 2022م.

وأشارت إلى زيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: هنا